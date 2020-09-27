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Haber Giriş: 27.09.2020 - 18:30 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Hoffenheim, Bayern Münih'i dağıttı! Tam 23 maç sonra...

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Son dakika haberi | Hoffenheim, Bayern Münih'i dağıttı! Tam 23 maç sonra...
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Alman devi Bayern Münih, Bundesliga'nın 2. haftasında deplasmanda Hoffenheim'a 4-1 mağlup oldu.

Ligin ikinci hafta karşılaşmasına iyi başlayan ev sahibi Hoffenheim, 16. dakikada Ermin Bicakcic, 24. dakikada Munas Dabbur'un golleriyle 2-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Bayern Münih, 36. dakikada Joshua Kimmich'in ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede kontrataklarla etkili olan Hoffenheim, 77. ve 90 2. (penaltıdan) dakikalarda Andrej Kramaric'in fileleri havalandırmasıyla karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Hoffenheim, lige 2'de 2 yaparak 6 puanla başladı. Üst üste 23 maç kazanmasının ardından kaybeden Bayern Münih ise 3 puanda kaldı.

Münih, Aralık 2019'dan bu yana ilk kez bir resmi maçta yenilgi yaşadı.

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