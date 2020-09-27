Son dakika haberi | Hoffenheim, Bayern Münih'i dağıttı! Tam 23 maç sonra...
Alman devi Bayern Münih, Bundesliga'nın 2. haftasında deplasmanda Hoffenheim'a 4-1 mağlup oldu.
Ligin ikinci hafta karşılaşmasına iyi başlayan ev sahibi Hoffenheim, 16. dakikada Ermin Bicakcic, 24. dakikada Munas Dabbur'un golleriyle 2-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Bayern Münih, 36. dakikada Joshua Kimmich'in ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci devrede kontrataklarla etkili olan Hoffenheim, 77. ve 90 2. (penaltıdan) dakikalarda Andrej Kramaric'in fileleri havalandırmasıyla karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Hoffenheim, lige 2'de 2 yaparak 6 puanla başladı. Üst üste 23 maç kazanmasının ardından kaybeden Bayern Münih ise 3 puanda kaldı.
Münih, Aralık 2019'dan bu yana ilk kez bir resmi maçta yenilgi yaşadı.
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