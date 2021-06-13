Son Dakika Haberi: Hikmet Karaman EURO 2020'deki Milli Takımı değerlendirdi: "İtalya'yı unutursak gruptan çıkarız"

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - “Gruptan çıkma şansımız tamamen İtalya maçını hemen unutmamıza bağlı. Basının da bu konuda yardımcı olması gerekiyor. Çünkü oyuncularımız medyayı sürekli takip ediyor” diyen Karaman, 16 Haziran’da oynayacağımız Galler karşılaşmasında birkaç futbolcunun değişmesinin şart olduğunu da söyledi.

EURO 2020’yi kendi imkanlarıyla yerinde izleyen tek Türk teknik direktör olan Hikmet Karaman’la, 3-0 kaybettiğimiz İtalya maçı sonrası bir araya gelip, A Milli Takımımız’ın performansını konuştuk. Karşılaşmayı kaybetmemize yol açan hataları anlatan Karaman, ay yıldızlı ekibin bundan sonraki maçlarda ne yapması gerektiğine ilişkin görüşlerini dile getirdi. Önemli tespitlerde bulunan Karaman’ın özellikle bundan sonra karşılaşacağımız ilk rakip olan Galler’e yönelik uyarıları son derece çarpıcıydı...

GÜNEŞ MÜDAHALE ETMELiYDi

İtalya maçının değerlendirmesini yapar mısınız?

İlk 20 dakika İtalyanlar bize saygı gösterdi. Gelmediler, kontrollü oynadılar. Biz burayı değiştirebilirdik. Daha ofansif oynayabilirdik. Belki Şenol hoca, Fransa maçında olduğu gibi sahaya, oyuna, takıma erken hamle yapmalıydı. Fransa, deplasmandaki maçta ilk 15-20 dakika bizim sağımızdan çok geldi. Pozisyon değişikliği ile orayı kapatıp oyunu kontrol altına almıştı. Bu maçta da yapar diye bekledim.

TOPU MERiH’E BIRAKTILAR

Top alamadık, Merih Demiral’a topu bıraktılar ve pas hatasını yapacaklarını bildikleri için bir anlamda ‘Sen oyunu kur’ dediler. Acayip pas hataları yaptık bu nedenle. Devre arasında oyuncu, taktiksel ve pozisyon değişikliği yapabileceklerini düşündüm. Ama maalesef beklentilerimiz olmayınca bu skor ortaya çıktı.

Sizce buradan ayağa kalkabilir miyiz?

Bu, Şenol hoca, teknik heyet, federasyon başkanımız ve yöneticilerimizin oyuncularımızla iletişimine bağlı. Ben maçtan önce ‘Şampiyonaya İtalya ile başlamak bir avantaj.

FAVORi TAKIMA YENiLDiK

Yenilsek dahi grubun en favori takımına yenildik, 6 puanlık iki maçımız var, buradan devam ederiz’ demiştim. Nitekim yenildik. Fakat, burada en önemli olan şey milli takımın kadro kapasitesinin bunun çok üzerinde olduğu. Yani maçı seyrettikten sonra insanın inanası gelmiyor. Hatta ve hatta 2-0 ve 3-0’lık bölümlerden sonra Hakan Çalhanoğlu’nun inanılmaz derecede geriden gelip sinirlendiği bir an vardı. Kabul etmedi o skoru, sahada isyan etti. ‘Biz bu skoru alacak takım ve oyuncular değiliz’ şeklinde bir reaksiyon verdi.

GALLER iTALYA’DAN DAHA TEHLiKELi BiR TAKIM

Bundan sonraki rakibimiz Galler’i nasıl değerlendiriyorsunuz?

Galler, İtalya’dan daha tehlikeli takım. Fransa-Galler maçının ilk 25 dakikasını izlemeyenler mutlaka izlesin. Galler takımı çok inanılmaz derecede hızlı atağa çıkıyor. Defanstan hücuma geçişleri en iyi oynayan takımlardan biri.

KADRO DEĞiŞMELi

Galler maçında kadro değişmeli. Kesinlikle! Ben bunu İtalya maçı üzerinden söylemiyorum. Fransa-Galler maçını izlediğim için bu yorumu yapıyorum.

Birkaç oyuncunun değişmesi gerekiyor. Değişmezse Galler karşısında işimiz zorlaşabilir.

MiNiMUM 4 PUAN

Grupta ilk 2 takım arasına kalabilir miyiz?

Bu tamamen İtalya maçını hemen unutmamıza bağlı. Basının da bu konuda milli takıma yardımcı olması gerekiyor. Çünkü oyuncularımız medyayı sürekli takip ediyor. Demoralize olmamaları lazım. Bu skorda kalmayacağız. Kalırsak çıkamayız. Kritiği yapacağız ama takıma güveneceğiz. Minimum 4 puan alabileceğimiz iki tane maç var!

MANCiNi’NiN DEĞERiNi BiLEMEMiŞiZ

Roberto Mancini’nin taktiğini nasıl buldunuz?

Mancini’nin değerini gerçekten bilememişiz. Türk futboluna çok şey katacak bir adamı elimizden kaçırmışız. Eskiden çalıştırdığı Galatasaray olarak bakmıyorum olaya sadece. Ben bu kadar maç izliyorum, taktiksel anlamda böyle kusursuz organizasyonu olan bir takım görmedim. Buna Manchester City, Chelsea, Guardiola ve Tuchel de dahil! Ben ilk defa bir takımın korner vuruşlarında bu kadar değişik varyasyonlarla oynadığını gördüm. İtalya çok can yakar. İkinci yarı ne yaptı Mancini? 4-4-2 oynarken Berardi’yi sağ kanada çekti ve artı bir santrfor gibi oyuna soktu. İsviçre’ye attıkları golün aynısını bize attılar.

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