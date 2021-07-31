Son Dakika Haberi... Hertha Berlin-Gaziantep maçı yarıda kaldı!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut, Hertha Berlin karşısında Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Kenan Özer, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Mendly, Sagal ve Furkan Soyalp ilk 11'ini sahaya sürdü.

Alman ekibinin Selke, Lukebakio (penaltıdan) ve Stark'ın golleriyle 3-0 önde olduğu karşılaşma, yoğun yağış ve yıldırım düşme tehlikesi nedeniyle 56. dakikada iptal edildi.