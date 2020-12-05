Son Dakika Haberi | Hatayspor'da Ömer Erdoğan'dan Galatasaray sonrası kırmızı kart tepkisi!

Süper Lig'de Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Ömer Erdoğan'ın sözleri;

Daha iyisini yapabilirdik. Bazı şeyleri eksik yaptık. Analiz ettiğimiz, beklediğimiz gibi bir Galatasaray'dı. İlk yarı 8 kontratak girişimimiz var ama aksiyon alamadık. Bu tür maçlarda golü bulursanız daha iyi oynarsınız.

KIRMIZI KART TAKIMI BOZUYOR

Kırmızı kart konusunu oyuncularımızla değerlendireceğiz. Kırmızı kartın da bir şekli var. Böyle gereksiz görülen kartlar takımı bozuyor. Uyarılarımızı yapacağız. Takım içerisinde sıkıntı yaşıyoruz

2-0 ve 11-11 oynasak, Diouf atsa 2-1 olur. Son 15-20 dakika baskı yapar, çevirmeye çalışırız ama 10 kişi kalınca takım düşüyor.