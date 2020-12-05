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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Hatayspor'da Ömer Erdoğan'dan Galatasaray sonrası kırmızı kart tepkisi!
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Haber Giriş: 05.12.2020 - 21:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Hatayspor'da Ömer Erdoğan'dan Galatasaray sonrası kırmızı kart tepkisi!

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Son Dakika Haberi | Hatayspor'da Ömer Erdoğan'dan Galatasaray sonrası kırmızı kart tepkisi!
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Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Galatasaray'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Ömer Erdoğan'ın sözleri;

Daha iyisini yapabilirdik. Bazı şeyleri eksik yaptık. Analiz ettiğimiz, beklediğimiz gibi bir Galatasaray'dı. İlk yarı 8 kontratak girişimimiz var ama aksiyon alamadık. Bu tür maçlarda golü bulursanız daha iyi oynarsınız.

KIRMIZI KART TAKIMI BOZUYOR

Kırmızı kart konusunu oyuncularımızla değerlendireceğiz. Kırmızı kartın da bir şekli var. Böyle gereksiz görülen kartlar takımı bozuyor. Uyarılarımızı yapacağız. Takım içerisinde sıkıntı yaşıyoruz

2-0 ve 11-11 oynasak, Diouf atsa 2-1 olur. Son 15-20 dakika baskı yapar, çevirmeye çalışırız ama 10 kişi kalınca takım düşüyor.

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