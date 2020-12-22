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Haber Giriş: 22.12.2020 - 18:27 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Hatayspor'da Ömer Erdoğan: "Futbolun adaleti yok"

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Son Dakika Haberi | Hatayspor'da Ömer Erdoğan: "Futbolun adaleti yok"
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Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Trabzonspor'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

İyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak şanssız olduklarını belirten Ömer Erdoğan, "Sezonun belki de en iyi futbolunu oynadık. 90 dakika boyunca Trabzonspor'un tek atağı yoktu. 80 dakika boyunca tek yaptıkları Djaniny'ye top şişirmekti. Bugün futbolun adaletinin olmadığını gördük." dedi.

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