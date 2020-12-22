Son Dakika Haberi | Hatayspor'da Ömer Erdoğan: "Futbolun adaleti yok"

İyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak şanssız olduklarını belirten Ömer Erdoğan, "Sezonun belki de en iyi futbolunu oynadık. 90 dakika boyunca Trabzonspor'un tek atağı yoktu. 80 dakika boyunca tek yaptıkları Djaniny'ye top şişirmekti. Bugün futbolun adaletinin olmadığını gördük." dedi.