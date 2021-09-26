Son Dakika Haberi... Hatayspor-Fenerbahçem maçında tartışılan penaltı pozisyonu!

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Fenerbahçe'nin Hatayspoe ile kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 7. hafta maçına ilk yarıdaki penaltı pozisyonu damga vurdu.

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Kim Min-Jae, 26. dakikada ceza sahasına gelen ortada topu uzaklaştırdı.

Hataysporlu futbolcular, Kim Min-Jae'nin topa eliyle dokunduğunu belirterek penaltı beklediler. Orta hakem Abdülkadir Bitigen ise oyunun devam etmesini istedi.

Bu pozisyon, sosyal medyada da çok yankı uyandırırken penaltı konusunda farklı görüşler belirtildi.

KURAL NE DİYOR?

IFAB'ın kural kitapçığında "Bir oyuncu düştüğünde ve el/kol düşerken vücudu desteklemek için vücut ile zemin arasına girdiğinde, vücudun yatay ya da dikey olarak genişletilmemesi koşuluyla yapılan eylemler ihlal teşkil etmez." ifadeleri yer alıyor.

Bu kural sebebiyle Abdülkadir Bitigen'in penaltı düdüğünü çalmadığı vurgulanırken bazı yorumcular da pozisyonun penaltı olduğunu savundu.