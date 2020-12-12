Son Dakika Haberi | Hamza Hamzaoğlu: "Sürpriz olmadı"

Sonucun kendileri için sürpriz olmadığını belirten Hamzaoğlu, "Bugün de düşündüğümüz her şeyi sahaya yansıttık. Her hafta daha iyiye doğru gidiyoruz. Maç öncesi sakindim ve buradan iyi bir sonuçla ayrılacağımıza inanıyordum. Tabii ne olursa olsun Fenerbahçe ile oynayacağımızın da farkındaydık. Böyle bir maç bekliyordum. Maç öncesi bu sonuç benim için sürpriz olmazdı. Ancak bugün kaybedebilirdik de. Bugün biz istediklerimizi sahada uyguladık ve kazandık. Bu maçtan sonra reyting aldıracak çok şey söylenebilir ama ben susma hakkımı kullanıyorum. İnşallah herkes bu sonuçtan bir şeyler çıkarır." dedi.

Basın toplantısı

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, tarih sayfalarında keyifle hatırlayacakları bir gün yaşadıklarını belirtti.

Bu galibiyeti unutup ayaklarını yere sağlam basmaları gerektiğinin önemini vurgulayan Hamzaoğlu, "Bu maç bizi hedeflerimizden koparmamalı. Güzel bir oyun oldu, keyifli bir akşam yaşadık. Net bir skorla iyi bir galibiyet elde ettik. Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda böyle oynamak kolay değil. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Maçtan önce yaptıkları analizlerle rakiplerinin zaaflarını tespit ettiklerini ve bunu güzel bir şekilde uyguladıklarını anlatan Hamzaoğlu, "Fenerbahçe'yi şu planla yenersiniz gibi bir şey söylemek mümkün değil, benim haddime de değil ama rakibimizi iyi çalıştık. Galibiyete Fenerbahçe üzerinden değil de bizim takımımız üzerinden bakmak önemli. Takım bütünlüğümüzü koruduk." değerlendirmesinde bulundu.