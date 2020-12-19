Son Dakika Haberi | Hamilton’dan 44 milyon euroluk imza

F1 efsanesi Michael Schumacher’i geçmesine tek şampiyonluğu kalan Lewis Hamilton ile ilgili İngiliz medyasında yer alan haberlere göre bir süredir devam eden görüşmeler sonuçlandı ve kısa süre içinde imzalar atılacak. Mercedes sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeni kontratın sinyalini verirken 35 yaşındaki pilotun yıllık 44 milyon euro kazanacağı iddia edildi.

PEREZ, RED BULL’DA

Son 7 yıldır yarıştığı ve 2021’de Aston Martin adını alacak Racing Point’teki koltuğunu Sebastian Vettel’e kaybeden Meksikalı pilot Sergio Perez’in gelecek sezon Red Bull-Honda Formula 1 Takımı’nda yarışacağı takım tarafından resmen açıklandı.

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