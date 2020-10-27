Son Dakika Haberi | Hakkari'de terör değil spor hakim

“Hem tabana yayılmış spor anlayışıyla hem de yarınların yıldızlarını yetiştirecek bir Hakkari’de, terörden ve kandan beslenenlere apayrı bir mesajı en güçlü şekilde vereceğiz. Terörün ve kötülüğün yerini güzellik alacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hakkari’de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışlarının startını verdi. Yarışların düzenlendiği Depin Bölgesi’ne gelen Kasapoğlu, Zap Suyu kenarında bota binerek Türkiye’nin farklı illerinden gelen sporcularla bir süre rafting yaptı. Şampiyonanın çok yoğun bir katılımla başladığını ifade eden Bakan Kasapoğlu, Hakkari’de te

rörün yerine artık huzur ikliminin hakim olduğunu vurgularken şu açıklamaları yaptı:

KANDAN BESLENENE MESAJ

"Kentin güçlü potansiyelini de göz önünde bulundurduğumuzda, hem tabana yayılmış spor anlayışıyla hem de yarınların yıldızlarını yetiştirecek bir Hakkari’de, terörden ve kandan beslenenlere apayrı bir mesajı en güçlü şekilde vereceğimize inanıyoruz. Terörün, kötülüğün yerini güzellik alacaktır. Karanlık kaybolmaya mahkûmdur, yerini aydınlığa bırakır. Hamdolsun bugün görüyor ve yaşıyoruz. Sporun birleştiren, dönüştüren o güzel ruhuyla buradayız. Hakkari’den tüm dünyaya bir mesaj veriliyor. O da kardeşliğin, birliğin, beraberliğin mesajı. Bu, potansiyelin ne kadar güçlü olduğunun mesajı."

ÖNEMLİ BİR TURİZM BÖLGESİ OLACAK

"Hakkari cennet vatanın önemli parçası. Doğasıyla, imkanlarıyla çok farklı. Sportif anlamda da imkanları bize sunuyor. Burada kayak alanında çok önemli çalışmalarımız var. Diğer doğa sporlarıyla ilgili de. Bunların her birini en güçlü şekilde ortaya çıkaracağız ve çok çok yakın bir zaman diliminde Hakkari, inşallah spor turizminde sadece ülkemizin değil, dünyanın önemli spor turizmi destinasyonlarından biri olacak."

KASAPOĞLU RAFTiNG YAPTI

Zap Suyu kenarında bota binen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, farklı illerden gelen sporcularla rafting yaparak şampiyonanın startını verdi.

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