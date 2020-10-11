Son Dakika Haberi | Hakan Çalhanoğlu'ndan Rusya maçı yorumu! 'Pes etmedik'

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu, maç sonunda açıklamalar yaptı.

"OYUNDAN KOPMADIK"

Cengiz Ünder'in oyuna girmesiyle daha etkili olduklarını vurgulayan Çalhanoğlu, "Kendi yaptığımız hatadan gol yedik. oyundan kopmadık. Daha iyi oynadık. Cengiz'in girmesiyle etkili olduk. Hocanın değişiklikleri güzel oldu" dedi.

"İKİNCİ YARIDA ÇOK İYİ OYNADIK, PES ETMEDİK"

Hakan Çalhanoğlu sözlerini, "Önemli olan burada kaybetmemekti. Önümüzdeki maçı kazanacağız. İkinci yarıda çok iyi oynadık, pes etmedik. Bu mücadeleyi öteki maçlarda da gösteririz." ifadeleriyle tamamladı.