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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Hakan Çalhanoğlu için çılgın takas planı! Devler paylaşamıyor
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Haber Giriş: 15.11.2020 - 18:32 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Hakan Çalhanoğlu için çılgın takas planı! Devler paylaşamıyor

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Son Dakika Haberi | Hakan Çalhanoğlu için çılgın takas planı! Devler paylaşamıyor
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İtalya Seria A takımlarından Milan'da top koşturan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na iki dev talip oldu.

Serie A devleri Juventus ve Inter, Hakan Çalhanoğlu için takas formülünü devreye sokmak istiyor.

TAKAS FORMÜLÜ

Sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Çalhanoğlu, Milan'la yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamadı. Yıllık 2.5 milyon euro kazanan orta saha oyuncusunun, 5 milyon euronun üzerinde bir yıllık ücret talep ettiği belirtiliyor.

Tuttosport'un haberine göre; Juventus, Hakan Çalhanoğlu için forvet oyuncusu Bernardeschi'yi takasta kullanmak istiyor. Öte yandan Milano ekibi Inter'in de Çalhanoğlu'nu gündemine aldığı belirtildi.

Milli oyuncumuz bu sezon Milan formasıyla çıktığı 11 resmi maçta 4 gol ve 4 asist kaydetti.

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