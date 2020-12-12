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Haber Giriş: 12.12.2020 - 19:05 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Göztepe'den hakem Özgür Yankaya'ya tepki

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Son Dakika Haberi | Göztepe'den hakem Özgür Yankaya'ya tepki
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Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda mağlup olan Göztepe'de, hakem Özgür Yankaya'ya tepki gösterildi.

Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu.

Ege temsilcisi, yönetimini beğenmediği maçın hakemi Özgür Yankaya'ya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Görevli olarak geldi, görevini yaptı ve gitti" ifadeleri kullanıldı.

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