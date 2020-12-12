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Son Dakika Haberi | Göztepe'den hakem Özgür Yankaya'ya tepki
Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda mağlup olan Göztepe'de, hakem Özgür Yankaya'ya tepki gösterildi.
Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu.
Ege temsilcisi, yönetimini beğenmediği maçın hakemi Özgür Yankaya'ya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Görevli olarak geldi, görevini yaptı ve gitti" ifadeleri kullanıldı.
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