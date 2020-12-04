Son Dakika Haberi | Göztepe'de 2'si futbolcu 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 2'si futbolcu 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, uygulanan testlerde 2 futbolcu ve 3 personelde Kovid-19 bulgusuna rastlandığı belirtildi. Testi pozitif çıkan 5 ismin ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı kaydedildi.
Göztepe'de daha önce de 6 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.
Atınç Nukan, testi pozitif çıkan oyunculardan biri olduğunu açıkladı.
Göztepe, Kayserispor maçına hazır
Süper Lig'in 11. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra duran top organizasyonu çalışması gerçekleştirdi. Göztepe'de Ideye Brown, takımdan ayrı çalıştı.
Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak Göztepe-Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
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