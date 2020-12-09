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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 18:48 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Göztepe-Alanyaspor maçında ırkçılık protestosu!

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Son Dakika Haberi | Göztepe-Alanyaspor maçında ırkçılık protestosu!
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Süper Lig'de erteleme maçında Başakşehir maçındaki ırkçılık skandalı protesto edildi.

Süper Lig 7. hafta erteleme maçında karşılaşan Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor'un futbolcuları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in Paris Saint-Germain ile yaptığı karşılaşmada dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalan Pierre Webo'ya destek verdi.

İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen müsabakanın seremonisine üzerinde "Irkçılığa hayır-No to racism" yazılı siyah tişörtlerle çıkan futbolcular başlama düdüğünden sonra yaklaşık 10 saniye hareketsiz kalarak alkışlarla Webo'ya destek verdi. Stattaki diğer sporcular ve tribünlerdekiler de futbolculara eşlik etti.
Müsabakayı İzmir'deki depremde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan Minik Ayda, ağabeyi Atakan ve babaları Uğur Gezgin de izledi.

Geçen haftaki Hes Kablo Kayserispor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yapan Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Titi, Obinna Nwobodo ve cezalı Yalçın Kayan'ın yerine Alpaslan Öztürk, Zlatko Tiripic ve Kubilay Sönmez'i oynattı.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın cezası nedeniyle yer almadığı müsabakada Antalya temsilcisi 2-1 mağlup oldukları Gençlerbirliği müsabakasının ilk 11'inden 3 farklı isimle mücadele etti.

Davidson, Steven Caulker ve Mustafa Pektemek'in yerine Berkan İsmail Kutlu, Fatih Aksoy ile Adam Bareiro şans buldu.

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