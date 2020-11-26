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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Giresunspor’da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.11.2020 - 23:52 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Giresunspor’da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

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Son Dakika Haberi | Giresunspor’da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor’da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "25 Kasım Çarşamba günü tüm futbolcularımız ve teknik ekibimize gerçekleştirilen Kovid-19
testlerinde 3 futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyururuz." ifadeleri kullanıldı

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