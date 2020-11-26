Son Dakika Haberi | Giresunspor’da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Kulübün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "25 Kasım Çarşamba günü tüm futbolcularımız ve teknik ekibimize gerçekleştirilen Kovid-19

testlerinde 3 futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyururuz." ifadeleri kullanıldı