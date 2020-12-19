Son Dakika Haberi | Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Sporda devrimi gerçekleştireceğiz"

"İnşallah önümüzdeki süreçte spordaki değişim stratejisini gerçekleştireceğiz. Biz bakanlık olarak gençlerin, sporcuların ve bu alanda emek ortaya koyan herkesin yanındayız. yanında olduk, olmaya devam edeceğiz."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu önümüzdeki süreçte spordaki değişim stratejisini gerçekleştirmek için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi. Brand&Sport Summit 2020 organizasyonuna çevrim içi katılan Kasapoğlu sporun markalar açısından önemine değinirken şunları söyledi: “Spor devasa bir endüstri. Markalar için sporun, başka hiçbir alanda olmayan güçlü bir yönü var. Adeta sihirli bir yönü var. Spor, insan hayatındaki pozitif alanlara temas eden bir yöne sahip. Büyük markaların spora temas etmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Sporla hareket edenlerin bilinirliliği çok daha hızlı ilerliyor, bunu görüyoruz.

Sponsorlukta iki taraf da kazanıyor

Sponsorluklarda iki taraf da kazanıyor. Sponsorlukların standart reklamlara göre 4 kat yüksek farkındalık oluşturduğunu görüyoruz. Sponsorluk ilişkisi tek taraflı değil. ‘Kazan kazan’ ilişkisi söz konusu. Sponsorlukta alanların da verenlerin de farklı bir sorumluluk alanı var. 2 tarafı da kapsayan bu sorumlulukların başarıyla yerine getirilmesi, sağlam bir altyapı gerektiriyor. 2004 yılında yapılan kanun değişikliğiyle sponsorların önü açıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 18 yıldan beri AK Parti olarak sponsorlukların etki alanını geliştirecek pek çok adım atıldı. Özellikle son 4 yılda bağımsız spor federasyonlarının sponsorluk gelirlerinin 2 misli arttığını görüyoruz.

Birlikte yarınlar daha güçlü olacak

İnşallah önümüzdeki süreçte spordaki değişim stratejisini, bir devrimi gerçekleştireceğiz. Gazi meclisimiz de bunu yasallaştırarak en güçlü şekilde spordaki yürüyüşümüzün yarınlarda var olması adına adım atacak. Artık talep eden değil, talep edilen bir ülkeyiz. Çok önemli organizasyonları başarıyla gerçekleştirdik. İnanıyorum ki ülkemiz geleceğine güçlü, emin adımlarla yürürken bu gibi organizasyonlarla marka faaliyetlerimizde güçlenerek yoluna devam edecek. Bakanlık olarak gençlerin, sporcuların bu alanda emek ortaya koyan herkesin yanındayız. Yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Biz birlikte düşünüp, gayret gösterdikçe yarınlar çok daha güçlü olacak.”