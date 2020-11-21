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Haber Giriş: 21.11.2020 - 18:24 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan'dan Fenerbahçe maçı itirafı! 'Yakışmadı'

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Son Dakika Haberi | Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan'dan Fenerbahçe maçı itirafı! 'Yakışmadı'
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Mustafa Kaplan'ın maç sonu açıklamaları;

Çok üzgünüz. Böyle bir mağlubiyet beklemiyordum. Geriye düştük. Golü bulunca oyun olarak bir şeyler yapmaya başladık. Kendimiz yaptırdık penaltıyı. 1-1 girecekken soyunma odasına 2-1 geriye düştük

MAÇIN KIRILMA ANI...

Maçın kırılma anı ikinci goldü. İstediklerimiz olmadı. Fenerbahçe'ye karşı önlem aldığımız gollerin tersini yedik. İçe kat ettiler, goller attılar. Mağlup olduk

BU BİZE YAKIŞMADI

Soyunma odasında konuştuk. Bu bize yakışmadı, unutmamız lazım. Uyardık

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