Son Dakika Haberi | Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı öncesi pozitif koronavirüs vakaları!
Gençlerbirliği, Konyaspor maçı öncesinde yapılan testlerde iki personelde koronavirüse rastlandığını açıkladı.
Gençlerbirliği Kulübü, 2 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 2. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Kovid-19 tarama testlerinde, iki personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Personellerimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
İşte Gençlerbirliği'nin açıklaması;
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