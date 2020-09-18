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Haber Giriş: 18.09.2020 - 19:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı öncesi pozitif koronavirüs vakaları!

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Son Dakika Haberi | Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı öncesi pozitif koronavirüs vakaları!
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Gençlerbirliği, Konyaspor maçı öncesinde yapılan testlerde iki personelde koronavirüse rastlandığını açıkladı.

Gençlerbirliği Kulübü, 2 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 2. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Kovid-19 tarama testlerinde, iki personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Personellerimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İşte Gençlerbirliği'nin açıklaması;

Son Dakika Haberi | Gençlerbirliğinde Konyaspor maçı öncesi pozitif koronavirüs vakaları

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