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GeriFutbol Son dakika haberi | Gençlerbirliği'nde 5 ismin koronavirüs testi pozitif çıktı
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DHA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 16:15 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Gençlerbirliği'nde 5 ismin koronavirüs testi pozitif çıktı

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Son dakika haberi | Gençlerbirliği'nde 5 ismin koronavirüs testi pozitif çıktı
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Gençlerbirliği Kulübü, 3 futbolcu ve 2 kulüp personeli olmak üzere toplamda 5 kişide Covid-19'a rastlandığını açıkladı.

Ankara ekibinden yapılan açıklamada, "DG Sivasspor maçı öncesi uygulanan Covid-19 testlerinde 3 futbolcu ve 2 kulüp personelimizin sonucu pozitif çıkmıştır. İlgili kişilerin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır" denildi.

Son dakika haberi | Gençlerbirliğinde 5 ismin koronavirüs testi pozitif çıktı

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