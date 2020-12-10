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Haber Giriş: 10.12.2020 - 22:13 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Gençlerbirliği'nde 10 koronavirüs vakası!

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Son Dakika Haberi | Gençlerbirliği'nde 10 koronavirüs vakası!
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Gençlerbirliği, 6 futbolcu, 2 antrenör ve 2 kulüp personelinin COVID-19 testlerinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde 6'sı futbolcu toplam 10 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 6 futbolcu, teknik ekipte yer alan 2 antrenör ve 2 kulüp personelimizin sonucu pozitif çıkmıştır. İlgili kişilerin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." denildi.

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