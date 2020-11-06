Son Dakika Haberi | Gaziantep FK'nın golcüsü Muhammet Demir: 'Maçtan önce konuştuk'

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Gaziantep FK'da ikinci golün sahibi Muhammet Demir, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Muhammet Demir'in açıklamaları;

Gaziantep'te iyi bir ortamımız var. Bazen olumsuzluklar oluyor. Virüs nedeniyle yabancılar ailelerinin yanına gidemiyorlar. Bu da sahaya yansıyor. Kompakt futbol olmuyor

KRİTİK BİR MAÇTI

Maçtan önce bunu konuştuk. Geçen sezon da burada birlikte oynayınca neler yapabileceklerimizi göstermiştik. Bizim için kritik bir maçtı. Sonraki maçlarımız direkt rakiplerimizle. 3 puan almak bizim için önemliydi

TARİF EDİLEMEZ DUYGULAR

Tuhaf ama tarif edilemez, güzel duygular. Uzun senelerdir buradayım. Onları seviyorum, onlar da beni seviyor. Bu renkleri seviyorum nedense. Burayla değişik bir bağım var. Evim gibi hissediyorum.

Kana Biyik ise "Muhammet Demir'in attığı gol, maçın en güzel golüydü. Gol yedikten sonra hemen hızlı bir cevap verdik." şeklinde konuştu.