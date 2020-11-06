MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Gaziantep FK'nın golcüsü Muhammet Demir: 'Maçtan önce konuştuk'
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Gaziantep FK'nın golcüsü Muhammet Demir: 'Maçtan önce konuştuk'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 06.11.2020 - 22:30 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Gaziantep FK'nın golcüsü Muhammet Demir: 'Maçtan önce konuştuk'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Gaziantep FK'nın golcüsü Muhammet Demir: 'Maçtan önce konuştuk'
Abone Olgoogle-news

Gaziantep FK'nın golcüsü Muhammet Demir, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Gaziantep FK'da ikinci golün sahibi Muhammet Demir, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Muhammet Demir'in açıklamaları;

Gaziantep'te iyi bir ortamımız var. Bazen olumsuzluklar oluyor. Virüs nedeniyle yabancılar ailelerinin yanına gidemiyorlar. Bu da sahaya yansıyor. Kompakt futbol olmuyor

KRİTİK BİR MAÇTI

Maçtan önce bunu konuştuk. Geçen sezon da burada birlikte oynayınca neler yapabileceklerimizi göstermiştik. Bizim için kritik bir maçtı. Sonraki maçlarımız direkt rakiplerimizle. 3 puan almak bizim için önemliydi

TARİF EDİLEMEZ DUYGULAR

Tuhaf ama tarif edilemez, güzel duygular. Uzun senelerdir buradayım. Onları seviyorum, onlar da beni seviyor. Bu renkleri seviyorum nedense. Burayla değişik bir bağım var. Evim gibi hissediyorum.

Kana Biyik ise "Muhammet Demir'in attığı gol, maçın en güzel golüydü. Gol yedikten sonra hemen hızlı bir cevap verdik." şeklinde konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle