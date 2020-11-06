Son Dakika Haberi | Gaziantep FK'da Marius Sumudica'dan ayrılık sorusuna flaş yanıt!

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Gaziantep FK'da teknik direktör Sumudica, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Marius Sumudica'nın açıklamaları;

"1.5 senedir buradayım. En iyi maçlarımızdan biri buydu. Beşiktaş'ı geçen sezon da yenmiştik ama bu maç daha iyi oynadık.

Ocak ayından beri evimizde yenilmezliğimiz sürüyor. Bu rekoru devam ettirmek sürüyoruz.

'SEVE SEVE DEVAM EDERİM'

Benim kontratım devam ediyor. Kendi yerimi sağlamlaştırmak gibi bir düşüncem yok. Yönetim benle devam etmek isterse ben seve seve devam ederim. Ben ekmeğimi Gaziantep'te kazanıyorum, maaşımı buradan alıyorum.

Yollar ayırmak gibi bir şey duyuyorum, internette görüyorum. Bu sorunun sebebini anlamadım. Güzel bir galibiyet aldık aslında. Kontratım bitince elimi uzatır vedalaşırız gerekirse."