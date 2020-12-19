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Haber Giriş: 19.12.2020 - 21:50 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Gaziantep FK'da Marius Sumudica: "Fenerbahçe'nin Caner'le başlayacağını düşünmüştük..."

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Son Dakika Haberi | Gaziantep FK'da Marius Sumudica: "Fenerbahçe'nin Caner'le başlayacağını düşünmüştük..."
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe'yi mağlup ettikleri maçın sonrasında konuştu.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de Demirel ve Belözoğlu'yla keyifli bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirten Sumudica, "Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'na maç öncesi baklava hediye ettim. Emre Belözoğlu benimle Rumence şakalaştı. Rumence biliyor. Hagi ve Popescu ile oynadı daha önce." dedi.

Sarı lacivertlilerin Caner Erkin'le başlayacaklarını düşündüklerini belirten Rumen teknik adam, "Bugün Fenerbahçe'nin Caner'le başlayacağını düşünmüştük, ortalara tedbir aldık ama onunla başlamadılar. Kanatları iyi kapattık. İlk yarı daha iyi oynadık. Orta sahada güç kaybı yaşadık. Defansif bir oyuncu aldım. Sistemi 5-4-1'e döndürdüm ve kazandık. Evimizde 350 gündür kaybetmiyoruz. Son 22 maçın hepsinde gol attık. Bu da bizim iyi bir takım olduğumuzu gösteriyor. Bu ligdeki tüm takımlara karşı galibiyet kovalayan bir takımız. Hedefimiz iyi futbol oynamak." ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberi | Gaziantep FKda Marius Sumudica: Fenerbahçenin Canerle başlayacağını düşünmüştük...

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