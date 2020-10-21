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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, etik kuruluna sevk edildi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 21:29 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, etik kuruluna sevk edildi

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Son Dakika Haberi | Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, etik kuruluna sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın etik kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübünün teknik sorumlusu Marius Ninel Sumudica'nın, 29 Ekim tarihinde medyada yer alan açıklamaları nedeniyle TFF Hukuk Müşavirliğince başlatılan soruşturma tamamlanmış olup, Marius Ninel Sumudica'nın, Etik Kurulu Talimatı'nın "Genel Yükümlülük" ve "Etik İlkelerine Aykırı Açıklamalardan Kaçınma" yükümlülüklerine aykırı davranışı nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 10. maddesi ve 12/d. maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir." denildi.

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