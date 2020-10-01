Son Dakika Haberi | Gaziantep FK, Dicko'yu transfer etti!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak bonservisi İngiltere'nin Hull City takımında bulunan forvet Nouha Dicko ile 2 yıllık anlaşmaya varıldı.

Malili oyuncunun kariyer bilgilerine yer verilen açıklamada, "Yeni transferimiz Nouha Dicko'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı