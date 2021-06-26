Son Dakika Haberi... Gazi Koşusu'nda kazanan Burgas! Ahmet Çelik'ten 7. zafer...

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 95'incisi İstanbul'da yapıldı. 95. Gazi Koşusu'nu Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu Burgas, jokeyi Ahmet Çelik ile kazandı.

ÜST ÜSTE 7. ZAFER

Jokey Ahmet Çelik, 7. kez zafere ulaştı ve Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu geliştirdi.

AHMET ÇELİK'İN İLK SÖZLERİ

Koşu sonrası açıklama yapan Çelik, "Galibiyeti anneme, babama, eşime ve beni destekleyenlere armağan ediyorum. Gönül isterdi ki pandemi olmasaydı ve seyirciler de bu yarışı izleseydi." şeklinde konuştu.

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İKRAMİYELER BELLİ OLDU

Gazi Koşusu'nda 2021 yılı birincilik ikramiyesi 2 milyon 100 bin lira olarak belirlenirken, ikinciye 840 bin, üçüncüye 420 bin, dördüncüye 210 bin, beşinciye de 105 bin lira ödenecek.

YARIŞAN SAFKANLAR

95. Gazi Koşusu'nda yarışan safkanlar, sahipleri ve jokeyleri şöyle:

Numarası Safkan Sahibi Jokey

1 Anadolu Aslanı G. Emre İçer Mehmet Kaya

2 Brave Gladiator Hakan Saner Hüseyin Şimşek

3 Burgas Sanem Kahraman Ahmet Çelik

4 Fiero Mio Muammer Kitapçı Sadettin Boyraz

5 Giant Dream Esra Atman Mustafa Çiçek

6 Gülüm Osman Haci İpek Hışman Çizik

7 Just Unique Ayşegül Kurtel Ayhan Kurşun

8 Kafkas Beyi Burhan Şen Nurettin Şen

9 King Jackson Serkan Aydın Mertcan Çelik

10 Malkoçhan Mehmet Cahit Malkoç Akın Sözen

11 Mamba Forever Lale Melek Atman Halis Karataş

12 Megaloman Adnan Türkoğlu Kadir Tokaçoğlu

13 Overlord Duygu Fatura Tolga Yıldız

14 Real Runner Melis Kurtel Emin Gökhan Kocakaya

15 Red Luck Alp Şemsettin Evcimen Müslüm Çelik

16 Runner of Darkness Murat Bayar Vahdettin Kaplan

17 Skyline Taylan Arslan Barış Kurdu

18 Strong Legs Sema Ulaş Nevzat Avci

19 Turgutlu Efesi Hakan Özcan Onur Öztürk

20 Villager Song Deniz Kurtel Gökhan Gökçe

21 İllüzyon Ahmet Kurt Özcan Yıldırım

22 Break the Chain Günsen Soyupak Adem Aslan