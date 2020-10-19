Son dakika haberi | Garry Rodrigues Fenerbahçe'ye veda etti

Geçen sezon Fenerbahçe'ye katıldıktan sonra 1 yıl kiralık forma giyen Rodrigues, Teknik Direktör Erol Bulut'tan tarafından takımda düşünülmüyordu.

1 yıl daha sözleşmesi bulunan Rodrigues, fesih konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı ve takımdan ayrıldı. Ayrılığın açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir video yayımlayan orta saha oyuncusu, "Teşekkürler Fenerbahçe, Hoşça kalın." mesajını paylaştı.