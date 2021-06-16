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Futbol
Haber Giriş: 16.06.2021 - 21:57 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Gareth Bale'den Türkiye maçı sonrası itiraf! 'Hemen kabul ederdik'

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Galler Milli Takımı'nın yıldızı Gareth Bale, A Milli Takım'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

EURO 2020 A Grubu'nda A Milli Takım'ı 2-0 mağlup eden Galler'de Gareth Bale, maç sonu açıklamalarda bulundu.

PENALTI KAÇIRDIM AMA...

Mücadeleyi değerlendiren "Galibiyet için çok mutluyum, çok sıkı çalıştık, sonuna kadar mücadele ettik. Bir penaltı kaçırdım ama aynı şekilde devam ederek iyi bir karakter gösterdiğimi düşünüyorum. 2. gol pastanın üstündeki krema oldu." dedi.

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HEMEN KABUL EDERDİK

Bale sözlerini, "Galibiyet almak önemliydi. 4 puan yeterli olur gibi görünüyor ama bakacağız. Başlangıçta bize 4 puan verilseydi, hemen kabul ederdik." ifadeleriyle tamamladı.

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