Son Dakika Haberi | Galatasaraylılar bu takımı çok sevdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih terim, kaleci Fatih dahil son iki maçta sezonun en iyi oyunlarını oynayarak istatistikleri alt üst eden kadroyu bozmayacak. Hafta içinde yapılan antrenmanda ayak bileği burkulan taylan’dan gelen iyi haber sonrasında terim, ilk 11’i bozmama kararı aldı. Galatasaray bugün Atakaş Hatayspor karşısına, HES Kablo Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının 11’i ile çıkacak.

Sarı kırmızılı ekip, as futbolcularından Falcao, Arda, Omar, Belhanda, Saracchi, Babel ve Okan’dan yoksun çıktığı son iki maçta rakip ceza sahasında toplam 85 defa topla buluşurken, 23’ü isabetli 48 şut çekti ve kalesine yalnızca bir tane isabetli şut izni verdi. Genç futbolcuların ağırlıkta olduğu yeni Galatasaray’ı, geçmiş yıllarda sarı kırmızılı kulübün teknik heyetinde görev alan Cevat Güler ve Ahmet Akcan’a sorduk...

CEVAT GÜLER: TERiM ASLINDA OYUN FORMATINI DEĞiŞTiRDi

Galatasaraylılar bu oyunu ve takımı sevdi. Galatasaray taraftarı iki şey bekler; sonuna kadar mücadele ve sonuna kadar keyif veren futbol. Kaybedebilirsiniz ama iyi oynarsınız, iyi mücadele edersiniz. Fatih terim aslında oyun formatını değiştirdi. Topu kullanan, pas yüzdesi ve teknik seviyesi yüksek bir takım oluşturdu. Galatasaray iyi oynuyor ve Fatih hoca da bu sistemden ve takımdan kolay kolay vazgeçmeyecektir.

AHMET AKCAN: BiREYSELLiKTEN UZAK TAKIM OYUNU OYNUYORLAR

Galatasaraylılar da, ben de açıkçası bu takımı sevdim. Nedeni şu; olgun dediğimiz futbolcuların kariyerleri, sözleşmeleri ve beklentileri farklı oluyor. Ancak şu anki takımda, fazla forma şansı bulamamış, bizim masum dediğimiz genç futbolcular var. Tek düşünceleri Galatasaray’a en samimi duygularla hizmet etmek. Burada Fatih hoca en önemli faktör. Bireysellikten uzak, takım halinde oynayan bir Galatasaray oluşturdu.

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