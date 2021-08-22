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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Galatasaraylı Radamel Falcao'nun eşinden kafa karıştıran paylaşım! 'Gidiyoruz'
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Futbol
Haber Giriş: 22.08.2021 - 13:04 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Galatasaraylı Radamel Falcao'nun eşinden kafa karıştıran paylaşım! 'Gidiyoruz'

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Galatasaray'da ayrılması gündemde olan isimlerden Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron'un sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Galatasaray'da yüksek maaşı ve yaşadığı sakatlık sorunları sebebiyle takımdan ayrılması gündemde olan Radamel Falcao'da flaş bir gelişme yaşandı.

'BU HAFTA GİDİYORUZ'

Falcao'nun eşi Lorelei Taron'nun sosyal medyadan yaptığı "Bu hafta gidiyoruz. Her zaman birlikte Falcao" paylaşımı dikkat çekti.

Çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar, bu paylaşımı Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılmak üzere olduğu şeklinde yorumladı.

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BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Sarı kırmızılı formayla 2 sezonda toplamda 40 maça çıkan Falcao, 20 gol atıp 3 de asist yaparken beklentilerin altında kaldı.

Ekonomik yönden elini rahatlatmak isteyen Galatasaray, yıllık 5 milyon avronun üzerinde bir maaş alan Kolombiyalı golcüyle yollarını ayırmak istiyor.

Son Dakika Haberi... Galatasaraylı Radamel Falcaonun eşinden kafa karıştıran paylaşım Gidiyoruz

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