Son Dakika Haberi... Galatasaraylı Marcao'ya Brezilya'dan talip! Transfer...

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Ocak ayında Galatasaray yönetimi'ni meşgul edecek gündem maddelerinden biri de Marcao'nun transferi olacak gibi görünüyor. Özellikle Brezilya'da, 25 yaşındaki savunmacıya karşı ciddi bir ilgi olduğu öğrenildi.

Mevcut stoperlerinden memnun olmayan ve zirve yarışında geride kalan Palmeiras'ta, teknik direktör Abel Ferreira'nın yönetimine, "Marcao'yu alırsak şampiyon oluruz" diyerek talepte bulunduğu bildirildi. Genç oyuncu için bir başka Brezilya ekibi Flamengo da devreye girmiş durumda.

HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞA HAZIR

Ancak Palmeiras'ın bu transferde her türlü fedakârlığa hazır olduğu ifade ediliyor. Brezilya kulübü, sambacıya yüksek maaş önerirken, Galatasaray'a da iyi bir teklif yapacak. Ayrıca Marcao'nun sarı-Kırmızılı kulüpte yaşadığı sancılı sürecin de farkında oldukları belirtiliyor.

ÜLKESİNE DÖNME İSTEĞİ VAR

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Palmeiras cephesi, şu ana kadar Galatasaray'a resmi teklif sunmadı. Ancak kulübün, oyuncuyla menacerler vasıtasıyla görüştüğü ve ülkesine dönmek istediği yönünde izlenim edindiği öğrenildi. sarı- Kırmızılılar da sezon başında takım arkadaşı Kerem'e yaptığı saldırının ardından Marcao'nun transferine izin vermiş, ancak Avrupa kulüpleriyle yapılan görüşmelerden sonuç alınamamıştı.

PERFORMANSI KAFA KARIŞTIRIDI

Brezilyalı oyuncunun cezalı olduğu dönemde özellikle sol stoper bölgesinde ciddi sıkıntılar yaşayan Galatasaray'ın, 15 milyon Euro ve üzerinde gelecek bir teklife sıcak yaklaşacağı vurgulandı. Ancak Marcao'nun Avrupa Ligi'ndeki Lazio ve Marsilya karşılaşmalarında, Nelsson'la birlikte gösterdiği üstün performans da kulüpte kafaları karıştırmış durumda.(Fanatik)