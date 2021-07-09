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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Galatasaraylı Marcao'dan PSV maçı yorumu! 'Güçlü bir takım ama...'
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Futbol
Haber Giriş: 09.07.2021 - 17:16 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Galatasaraylı Marcao'dan PSV maçı yorumu! 'Güçlü bir takım ama...'

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Son Dakika Haberi... Galatasaraylı Marcao'dan PSV maçı yorumu! 'Güçlü bir takım ama...'

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacakları PSV Eindhoven maçını değerlendirdi.

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Marcao, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Marcao'nun sözleri;

PSV maçı zor olacak. PSV herkesin bildiği güçlü bir takım ama biz de güçlüyüz. Fatih Hoca ve ekibi bizi en iyi şekilde hazırlıyor. Akıllı bir şekilde oynamalı ve turu geçmeliyiz

AVANTAJ DA OLABİLİR

Sezonu erken açmamız avantaj da olabilir. Rakibimizden önce açmamız, onlardan önce form tutmamızı ve ligi iyi başlamamızı da sağlayacaktır. Ben bir problem olacağını düşünmüyorum.

PSV Eindhoven ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği mücadele 21 Temmuz'da oynanacak. Rövanş maçı ise 28 Temmuz'da İstanbul'da olacak.

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