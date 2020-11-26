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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaraylı eski futbolcu Kevin Grosskreutz, Almanya'da Survivor'a katılıyor!
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Haber Giriş: 26.11.2020 - 18:45 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaraylı eski futbolcu Kevin Grosskreutz, Almanya'da Survivor'a katılıyor!

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Son Dakika Haberi | Galatasaraylı eski futbolcu Kevin Grosskreutz, Almanya'da Survivor'a katılıyor!
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Kevin Grosskreutz, Almanya'da yayınlanan Survivor formatındaki şova katılacak.

2015 yazında Galatasaray'a transfer olan ancak evraklardaki sorun nedeniyle hiç forma giyemeyen Kevin c, bugünlerde futbol dışında gündeme geliyor.

32 yaşındaki sağ bek oyuncusu, ülkesi Almanya'da yayınlanan Survivor formatındaki programa katılacak. Almanya'nın SAT 1 kanalında yayınlanan program, pandemi nedeniyle bu yıl yayınlanamadı.

Alman oyuncu, emekliliğini açıklamamış olsa da 3 Ekim 2020'den beri kulüpsüz durumda bulunuyor. Son olarak 3. Lig takımı Uerdingen'in formasını terleten Grosskreutz'un sahalara geri dönmesi beklenmiyor.(Sporx)

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