Son Dakika Haberi... Galatasaraylı Christian Luyindama'ya Yunanistan'dan talip!

Galatasaray'da daha önce gözden çıkarılan ancak Marcao'nun kadro dışı kalmasının ardından takımda yer alması beklenen Christian Luyindama'da flaş bir gelişme yaşandı.

Yunan basınında yer alan habere göre; PAOK, 27 yaşındaki savunma oyuncusu için Galatasaray'a 2.5 milyon euroluk teklif sundu.

Haberde; Luyindama'nın sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesinin sezon sonu biteceği de hatırlatıldı.