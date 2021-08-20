Son Dakika Haberi... Galatasaraylı Christian Luyindama'ya Yunanistan'dan talip!
Yunanistan ekibi PAOK'un, Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama için teklif yaptığı belirtildi.
Galatasaray'da daha önce gözden çıkarılan ancak Marcao'nun kadro dışı kalmasının ardından takımda yer alması beklenen Christian Luyindama'da flaş bir gelişme yaşandı.
Yunan basınında yer alan habere göre; PAOK, 27 yaşındaki savunma oyuncusu için Galatasaray'a 2.5 milyon euroluk teklif sundu.
Haberde; Luyindama'nın sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesinin sezon sonu biteceği de hatırlatıldı.