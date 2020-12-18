Son Dakika Haberi | Galatasaray'ın zirve koşusunda yeni rakip Karagümrük!

Süper Lig’de 13. hafta mücadelesi bugün oynanacak Karagümrük-Galatasaray maçıyla start alacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Bir maçı fazla olan lider Alanyaspor’un 3 puan gerisinde 23 puanla 2. sırada yer alan sarı kırmızılılar, bugün kazandığı takdirde Akdeniz ekibini yeniden yakalayıp zirveye ortak olacak. Karagümrük ise oynadığı 12 maçta topladığı 17 puanla haftaya 9. sırada girdi.

TERİM İKİ DEĞİŞİKLİK YAPACAK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Babel, Falcao ve Covid-19’a yakalanan üç futbolcu oynamayacak. Teknik direktör Fatih Terim, son 3 haftada görev verdiği ilk 11’de sadece 2 değişikiklik yapacak. Kalede Fatih’in yerine Okan, sol bekte de Emre Taşdemir’in yerine Saracchi’nin forma giymeleri bekleniyor. Karagümrük’te ise zorlu maç öncesi 3 eksik bulunuyor. Cezalı olan Sabo, Ndiaye ve sakatlığı bulunan Zukanovic Galatasaray karşısında oynamayacak.

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