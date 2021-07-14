Son Dakika Haberi... Galatasaray'ın Yunanistan'da maruz kaldığı skandal sonrası tek tek ortaya çıktı! Atina'da yaşananlar...

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Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Olympiakos ile hazırlık maçı yapmak için Atina’ya giden Galatasaray takımının, Yunanistan'da ‘insanlık ayıbı’ denilecek düzeyde uygulamalar ile karşılaştı.

İŞTE ATINA'DA ANBEAN YAŞANANLAR

Galatasaray kafilesi saat 18:00’de THY’nin özel uçak seferi ile Atina’ya indi. Pandemi nedeniyle Yunan yetkililerinin ülkeye giriş adına istediği tüm şartlar Galatasaray kulübü tarafından yerine getirilmişti. Tüm kafileye 24 saat önce PCR testleri yapıldı ve tamamı negatif olan test sonuçları, aşı kartları ile tüm evraklar sunuldu.

TEST TALEBİ

Öyle ki Atina’da başta kaptan Arda Turan olmak üzere Radamel Falcao, Luyindama, İdari Menajer Hakan Balta, Terim’in yardımcıları Necati Ateş, Selçuk İnan, staff ekibi ile birlikte 15 kişi hiçbir sorun yaşamadan pasaporttan geçerek takım otobüsüne bindi. Fatih Terim he zaman yurt dışında olduğu gibi önce oyuncuları, ekibi geçtikten sonra pasaporttan geçecekti. Kafilenin yarısı pasaporttan geçmesine karşın Yunan yetkililer, Türkiye’de yapılan PCR testlerini kabul etmediklerini belirtip havaalanında test yapacaklarını söyledi.

TERİM TEST YAPTIRDI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bu talebe de ılımlı, yapıcı yaklaşıp ilk olarak kendisi test yaptırdı. Ancak Terim için film Yunanlıların tepki gören, yakışıksız tutumu ile koptu “ Ülkemize girecek olan tüm kafileye test yapacağız. Pasaporttan geçen futbolcular dahil herkes geri getirilecek”

15 KİŞİNİN GERİ GETİRİLMESİ İSTENDİ

Bu talep Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve kulüp yetkililerinden tepki gördü. Yunanlılar, damga vurup giriş izni verdiği Arda Turan, Falcao, Luyindama başta 15 kişiye yakın ismin otobüsten indirilip pasaporta geri getirilmesini istedi.

TERİM: 'TOPLANIN GERİ DÖNÜYORUZ'

Fatih Terim bu duruma itiraz etti. Terim bu süreçte başkan Burak Elmas, Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüştü. Başkan Burak Elmas başta yaşanan yakışıksız durum, tutum Terim, Elmas ve yönetim ile değerlendirildi. Galatasaray’ın, Terim’in sabrı taşmış “Geri dönme” kararı doğru bulunmak üzere idi. Yunanlı yetkililer polis eşliğinde takım otobüsünde otele hareket etmeyi bekleyen futbolcuları, kafiledeki isimleri indirip pasaport alanına geri getirdi. Tutum ve yaklaşımın son derece yakışıksız olması üzerine futbolcularının alana geri getirildiğini de gören Terim seslendi “ Toplanın, geri dönüyoruz”

SINIR DIŞI EDİLECEKTİ

Yaşananlar üzerine Atina Büyükelçisi Burak Özügergin havaalanına geldi. Ancak hoşnut olmayan tavırlar bununla da sınırlı kalmadı. Yunan yetkililer, Galatasaray kafilesinin tamamından pasaportlarını istedi. Pasaportlar deport edilip Galatasaray kafilesi bir anlamda Atina’da sınır dışı edilecekti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ARADI

Galatasaray’ın yaşadığı olaylar üzerine devlet büyükleri de devreye girdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Terim ile görüştü ve konu, yaşanılanlar hakkında bilgi aldı. Ardından Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Spor ve Gençlik Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Fatih Terim ile görüştü.

'KİMSE PASAPORTUNU VERMEYECEK'

Bu görüşmelerle birlikte Fatih Terim, tüm oyuncularına, kafileye net bir tavırla seslendi. “Kimse pasaportunu kesinlikle vermeyecek" Futbolcular, kafilede kimse pasaportlarını Yunan polisine vermedi. Ancak yetkililer bu konuda ısrarcı davranıp inatla beklese de Galatasaray geri adım atmadı.

2.5 SAAT SU VERİLMEDİ

Galatasaray geri dönüş kararı alırken lounge hizmetlerinden yararlanamayan kafileye Yunanlıların eziyeti bunla da bitmedi. Tam 2.5 saat Galatasaray kafilesine Atina’da su dahi verilmedi. THY Genel Müdürü İlker Avcı da Terim’i arayanlar arasında idi. “ En hızlı şekilde kalkış, uçuş izinleri alınıp İstanbul’a sağ salim sizi getireceğiz” diyordu. Ancak bunun için Yunan makamlardan kalkış, uçuş izinleri alınması gerekiyordu. Devlet büyükleri de yoğun bir telefon trafiği içinde idi. Ve Galatasaray kafilesi saat 18:00’de iniş yaptığı Atina Havalimanı’ndan tam 4 buçuk sonra 22:30’da İstanbul’a geri dönmek için kalkışa geçti.