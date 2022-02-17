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Son Dakika Haberi... Galatasaray'ın yeni sportif direktörü resmen Pasquale Sensibile oldu!

#Galatasaray#Sesibile#Pasquale
Son Dakika Haberi... Galatasarayın yeni sportif direktörü resmen Pasquale Sensibile oldu

Galatasaray, Pasquale Sensibile'nin sportif direktörlüğe getirildiğini açıkladı.

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Galatasaray, Futbol A Takımı Sportif Direktörlüğü görevine Pasquale Sensibile'nin getirildiğini açıkladı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

17 Şubat 2022 tarihi itibarıyla, Futbol A Takımı Sportif Direktörlüğü görevine, bu alanda çok büyük tecrübesi ve bilgi birikimi bulunan, dünyanın sayılı isimlerinden Pasquale Sensibile’yi getirmiş bulunmaktayız.

Bugüne kadar Juventus, Verona, Palermo, Roma gibi önde gelen Avrupa takımlarında önemli başarılara imza atmış Sayın Sensibile’nin, Galatasaray’ımıza da çok önemli hizmetleri bulunacağına yürekten inanıyoruz.

Teknik direktörümüz Domenec Torrent’in göreve başlamasının ardından,

Sportif Danışmanımız Luis Campos’un öneri ve yönlendirmeleri ışığında Sayın Sensibile’nin camiamıza katılması, sadece Galatasaray’ımızı değil aynı zamanda Türk futbolunu, içinde bulunduğu finansal çıkmazdan kurtaracak yeni bir yaklaşımın adımları olarak görülmelidir.

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Milyonlarca Galatasaray taraftarının çok iyi bildiği üzere;

Kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşlarından bizlere miras kalan vizyon, Galatasaray’ın, Türkiye’yi yurt dışında başarıyla temsil etmesi; koşullar ne olursa olsun dünya takımlarıyla rekabet edebilecek bir yapıya ve organizasyona sahip olmasıdır.

Günümüzün ekonomik koşulları ve rekabet ortamı göz önünde bulundurulduğunda, bu mirasa sahip çıkmanın; her zaman ait olduğumuz yer olan Avrupa’da başarıya ulaşmanın yolu finansal sürdürülebilirliği odağına alan yeni bir yaklaşım, yeni bir yol haritasıdır.

Son 20 yıllık dönemde Galatasaray ve Türk futbolunun karşı karşıya kaldığı sorunlar, yurt dışındaki başarısızlıklar, finansal sıkıntılar, bu yeni yaklaşımın temelini oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda yeni dönemde amacımız;

Galatasaray’ı gerçek anlamda bir yıldız fabrikasına dönüştürmek,

Ülkemizde ve yurt dışında henüz yıldızı parlamamış genç oyuncuları uygun koşullarda takımımıza dahil etmek,

Bir yandan sportif başarıyı kovalarken bir yandan da bu oyuncularımızı, finansal rekabette -şimdilik– bizlerin üzerinde yer alan takımlara göndererek Galatasaray’ın finansal sürdürülebilirliğini garanti altına almaktır.

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Bu model kesinlikle bir küçülme değildir.

Aksine bu, bugünün futbol endüstrisi ve finansal gerçekliğinde, sürdürülebilir büyümenin modelidir.

Yakın geçmişte, Luis Campos’un liderliğinde, Monaco ve Lille takımlarının, dünya devi, Fransa’nın ve Avrupa’nın fenomen takımı Paris Saint Germain’e karşı kazandığı şampiyonluklar ve bu şampiyonluklarla beraber futbolcu satışından kulüplerin elde ettiği yaklaşık 600 milyon Euroluk kaynak, bu modelin nasıl başarıya ulaştığının en net ve somut kanıtıdır.

Bugün itibarıyla, Galatasaray’ın kaybedecek bir dakikası bile olmadığının çok net farkındayız. Bunun için de, bu model ve yaklaşım doğrultusunda çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam ediyoruz.

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Bu kapsamda, Sportif Danışmanımız Sayın Campos, Sportif Direktörümüz Sayın Sensibile ve scout departmanımızın bizlere önerdiği 40’a yakın oyuncunun 12’siyle bugüne kadar ön görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Görüşmelerimize de devam ediyoruz.

Amacımız, vizyonumuz tek:

Futbol takımımızda olduğu gibi, taraftarlarımızda da 2000 ruhunu yeniden canlandırmak.

Son sözümüz de taraftarlarımıza;

Galatasaray tarih boyunca ilkleri başarmıştır. İlklerin takımı olmak Galatasaray’ın DNA’sının bir parçasıdır. Ve bu ilklere imza atarken, her zaman Galatasaray’ın büyük taraftarının gücünü arkasına almıştır.

Şimdi yine bir ilkin peşindeyiz. Burada yolumuzun son derece zorlu olduğunun da farkındayız.

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Bu yolda en büyük gücümüzü yine taraftarımızdan alacağız.

Bu sezon onları ne kadar üzdüğümüzü, Galatasaray’ın Türkiye’de ve Avrupa’da ait olduğu yeri çok iyi biliyoruz.

Ve emin olsunlar ki tüm çabamız; Galatasaray’ı yeniden bu yere ulaştırmak içindir.

Yani Avrupa’nın zirvesine…

Ve şimdi, onların desteğine her zamankinden fazla ihtiyacımız var.

Özellikle de önümüzdeki Avrupa Ligi maçlarımızda... Unutulmamalıdır ki; Galatasaray bugün Avrupa Ligi’nde deplasmanda gol yemeden, namağlup şekilde adını son 16’ya yazdırmış ve yoluna bu organizasyonda devam edebilen tek Türk takımıdır.

Taraftarlarımızdan ricamız;

Sosyal medya başta olmak üzere, kimi zaman kasıtlı olduğuna inandığımız manipülasyonlara kulaklarını tıkamaları,

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Kaybedilen puanlar hepimizi derinden üzse de, mücadelemiz istediğimiz sonuçlara yansımamış olsa da, özellikle son 2-3 maçta takımımızın, gençlerimizin gösterdiği performansa ve verdiği ışığa bakmaları,

Özellikle genç oyuncularımızı destek olmaları,

Ve bizim gibi, Galatasaray’ın geleceğine odaklanmalarıdır.

Biz onlarla güçlüyüz ve onlarla başaracağız.

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#Galatasaray#Sesibile#Pasquale

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