Son Dakika Haberi | Galatasaray'ın yaşadığı yenilgi değil yıkım

Kenardaki varlığı takım için çok önemli olan Terim ile defansın en iyisi Marcao kırmızı kart gördükleri için kritik maçlarda olmayacak. Geçtiğimiz 3 haftanın alkışlanan 11’indeki bazı isimlere de kulübe yolu göründü.

FATiH TERiM’E AĞIR CEZA GELEBiLiR

1- Maçın 69. dakikasında “Sen hakem misin Mustafa Öğretmenoğlu!” dediği için kırmızı kart gören ve oyundan ihraç edilmesinin ardından “Sen bekçi bile olamazsın” diyen Fatih Terim’e en az 2 maç ceza gelebilir. Cezası hafta içinde belli olacak Terim geçen sezon takımda uzak kaldığı dönemde Galatasaray başarısız bir grafik çizmişti. Saha kenarındaki varlığı takım için çok önemli olan Terim’in yokluğu sarı kırmızılılar için büyük handikap.

MARCO BU SEZON DEFANSIN EN iYiSiYDi

2- G.Saray defansının en başarılı ismi Marcao, Karagümrük maçından sonra Balkovec’i ittiği için kırmızı kart gördü. Bu haftaki Göztepe karşılaşmasında oynamayacak olan Brezilyalı stoper, 2 maç ceza alırsa Trabzonspor deplasmanında da forma giyemeyecek.

TAKDiR EDiLEN 11’DE DEĞiŞiKLiK YAPILACAK

3- Son haftalarda herkesin takdir ettiği yeni 11 ilk kez mağlup oldu. 3 maçta 8 gol atıp sadece 1 gol yiyen ve rakiplerine pozisyon dahi vermeyen takımdan eser yoktu. Tek isabetli şut, 90+5. dakikada Diagne’den geldi. Söz konusu 3 maçın en başarılı isimlerinden biri olan Emre Akbaba, Karagümrük karşısında çok kötü oynadı. Akbaba’nın yerine bu hafta Göztepe maçında Belhanda’nın oynaması bekleniyor.

‘DIAGNE YETMEZ’ GERÇEĞi

4- Mbaye Diagne her ne kadar penaltıdan bir gol atmış olsa da, son haftalardaki etkili futbolunu sergilleyemedi. Karagümrük maçı öncesi çıktığı 3 karşılaşmada 5 gol kaydeden Senegalli, ilk şutunu penaltıda çekebildi. Yönetim artık Diagne’nin, şampiyonluğa oynayacak bir takımın santrforu olamayacağına inandı. Devre arasında bu bölgeye takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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