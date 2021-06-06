Son Dakika Haberi: Galatasaray'ın transferdeki gözdesi Alex Moreno

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Real Betis’e 750 bin Euro öneren yönetim, anlaşma sağlanırsa oyuncuya da 1.5 milyon Euro garanti para ödeyecek. Cimbom bir an önce anlaşma sağlayıp İspanyol oyuncuyu Şampiyonlar Ligi ön eleme turu karşılaşmalarına yetiştirmek istiyor.

Marcelo Saracchi ile Emre Taşdemir’in ayrılığı sonrasında sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray’ın listesinde ilk sırada Alex Moreno var. Sarı kırmızılı yönetim, sözleşmesi bitmesine karşın tatile çıkmadan önce bir rapor sunan teknik direktör Fatih Terim’in önerisi doğrultusunda bu futbolcuyu transfer etmek için girişimlere başladı.

Hem sol bek hem de sol açık

Galatasaray, La Liga ekiplerinden Real Betis’te sözleşmesi devam eden, sol bek, orta saha ve sol kanatta forma giyebilme özelliğine sahip olan, Leicester City’nin de talip olduğu 27 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istiyor. Sarı kırmızılılar bunun için tecrübeli oyuncunun menajeri Pini Zahavi ile görüşme gerçekleştirdi. Taraftar arasındaki ilk temasın gayet olumlu geçtiği bildirildi.

Yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyor

Futbolcu ve menajerinden olumlu geri dönüş alan Galatasaray yöneticileri, bunun üzerine Real Betis’li mevkidaşlarıyla iletişime geldi. Sarı kırmızılı yönetim Moreno için Real Betis’e 750 bin Euro kiralama bedeli önerdi. Yıldız futbolcu ise kulübünden yıllık 1.5 milyon Euro (yaklaşık 15 milyon TL) ücret alıyor. Bu rakamı da tamamen G.Saray’ın üstlenmesi bekleniyor.

Sözleşmesi Haziran 2024’e kadar

G.Saray Yönetimi’nin, Real Betis ile 2024 yılı haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan İspanyol oyuncu için şartları zorladığı ve kulübünden gelecek yanıtı beklediği ifade edildi. Aslan, temmuz ayında zorlu rakiplere karşı oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme karşılaşmaları öncesinde Moreno’nun transferini olumlu noktalayıp bu bölgedeki açığı bir an önce kapatmayı hedefliyor.

Real Betis’te 25 maçta 4 asisti var

Daha önce Llagostera, Mallorca, Elche ve Rayo Vallecano takımlarında forma giyen Moreno iki sezondur Real Betis’te oynuyor. Geçen sezon yeşil beyazlılarda 33 resmi karşılaşmaya çıkan Moreno, bu sezon 25 karşılaşmada şans buldu. Bu 25 müsabakada 4 asist yapan Alex Moreno’nun daha fazla şans bulacağını düşünüdüğü bir kulüpte oynamak istediği belirtildi.

Miranda geldi, ikinci plana düştü

Nitekim, Real Betis Kulübü’nün geçen sezon Barcelona’dan kiralanan Juan Miranda’yı serbset transferle alması Moreno’nun kulüpteki geleceğini belirsiz kıldı. Teknik direktör Manuel Pellegrini’nin ilk tercihinin Miranda olması bekleniyor. Geçen ay İngiliz ekibi Leicester de Moreno’ya talip olmuş ancak bu konuda net bir gelişme yaşanmamıştı.

İngiliz ekibi Leicester’ın da talip olduğu Moreno’nun hem daha fazla süre alma hem de Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray’ı seçebileceği öngörülüyor.

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