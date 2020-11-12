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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray'ın transfer listesindeki Ahmed Musa'dan flaş açıklama!
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Futbol
Haber Giriş: 12.11.2020 - 18:33 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'ın transfer listesindeki Ahmed Musa'dan flaş açıklama!

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Son Dakika Haberi | Galatasaray'ın transfer listesindeki Ahmed Musa'dan flaş açıklama!
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Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı belirtilen ve son olarak Al Nasr'da forma giyen Ahme dMusa, kısa süre içerisinde yeni takımını açıklayacağını söyledi.

Nijeryalı oyuncu Ahmed Musa, 26 Ekim'den beri kulüpsüz durumda bulunuyor. Galatasaray'ın gündeminde yer alan oyuncu, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Daha önce Leicester City ve CSKA Moskova gibi takımlarda forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, son olarak Suudi Arabistan takımı Al-Nasr'ın formasını giydi.

Ahmed Musa açıklamasında; "Gerekli işlemler tamamlanınca yeni kulübümü açıklayacağım. Umarım Avrupa'ya geri dönüşüm en kısa sürede gerçekleşir." dedi.(Fotomaç)

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