Son dakika haberi | Galatasaray'ın tecrübesi, Fenerbahçe'nin kulübesi

Galatasaray’da Falcao, Belhanda, Marcao, Emre Kılınç ve Arda’nın form düzeyleri göz kamaştırırken, hamle oyuncusu sayısının az olması büyük dezavantaj. Fenerbahçe’de ise kadro çok daha zengin, ancak onlar da yeni baştan kurulan bir takım olmanın sıkıntılarını yaşıyor.

Süper Lig’de haftanın en önemli maçı yarın G.Saray ile F.Bahçe arasında yapılacak. Dev derbi öncesi öncesi ezeli rakiplerin artılarını ve eksilerini, Hürriyet’in G.Saray muhabiri Ali Naci Küçük ile F.Bahçe muhabiri Süleyman Arat kaleme aldı. Küçük, sarı kırmızılıların oturmuş, tecrübeli isimleriyle avantajlı olduğunu belirtirken, Fatih Terim’in yeterli hamle oyuncusu bulunmadığına dikkat çekti. Arat ise 13 transferle zengin bir kadro kuran F.Bahçe’nin uyum sorununu aşması için zaman gerektiğini belirtti.

G.SARAY’IN 'ARTI'LARI

OTURMUŞ VE UYUMLU KADRO

1- Takım, oturmuş ve birbirleriyle oynamaya alışkın futbolculardan oluşuyor. Yeni gelen kaleci Fatih Öztürk, Arda Turan ve Omar elabdellaoui de takıma çabucak uyum sağladı.

HAjDUK SPLIT MAÇI OLUMSUZ ETKiLEMEDi

2- Hafta içinde Avrupa Ligi maçına çıkmış olsa da, Fenerbahçe derbisinde görev alacak olan 6 as futbolcu Hajduk Split karşısında oynamadı. Fatih Terim, as futbolcularını derbiye sakladı.

KONDiSYON VE SAVUNMA FARKI

3- Yeni kondisyoner Scott Piri’nin gelmesiyle oyuncular fiziksel olarak iyi bir seviyeye geldi. Ayrıca takım savunması da oturdu. Galatasaray bu sezon oynadığı 4 maçta sadece 2 gol yedi.

ORTA SAHA ÇOK FORMDA

4- Fatİh Terim’in bu sezon önliberoda görev verdiği taylan antalyalı ile 8 numara pozisyonunda oynattığı emre Kılınç, mükemmel oynuyor. Younes belhanda da formunun zirvesinde.

6 YILLIK SERiYi BiTiRME HEDEFi

Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet özlemine geçen sezon son veren G.Saray’da yeni hedef; iç sahada F.Bahçe karşısındaki 6 yıllık kazanamama serisini bitirmek. Bu da ayrı bir motivasyon kaynağı.

F.BAHÇE'NİN 'ARTI'LARI

TÜRKİYE'NİN EN İYİ 4 BEKİ KADRODA

1- Makine gibi işleyen iki beki Gökhan Gönül ve Caner erkin sahada olacak. Kulübede de alternatif olarak nazım Sangare ile Filip Novak hazır kuvvet olarak görev bekleyecek. Dört oyuncu da hem savunmada hem ofansta takıma büyük katkı yapıyor.

MERT HAKAN YANDAŞ EKSTRA MOTiVE

2- Yılın en sansasyonel transferi olan ve oyunun kaderini değiştirebilecek özelliklere sahip Mert Hakan Yandaş tamamen hazır. Genç yıldız Fenerbahçe’nin en büyük kozu. Transfer sürecinde Galatasaray ile yaşanan olaylar da onu ekstra motive edecek.

GUSTAVO-TOLGA-SOSA-MERT HAKAN’LI ORTA SAHA

3- Ayak serçe parmağı kırık olsa da Sosa forma giyecek. Luiz Gustavo, tolga, Sosa ve Mert Hakan’lı orta saha ilk kez Galatasaray derbisinde yan yana forma giyecek.

SAMATTA HAZIR GELDi YÜZDE 90 SAHADA OLACAK

4- Vedat Muriç’in gidişiyle ligde ilk iki maçında santrforsuz mücadele etmek zorunda kalan Fenerbahçe, Aston Villa’dan hazır gelen yeni golcü Samatta’yı da oynatacak.

YEDEK KULÜBESi ÇOK GÜÇLÜ

5- Kadroya katılan 13 yeni isimle Fenerbahçe, son yılların en güçlü takımını kurdu. Her mevkide en az 2 tane alternatif oyuncusu bulunuyor.

G.SARAY’IN 'EKSİ'LERi

SEYiRCiSiNDEN YOKSUN OLACAK

1- Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak derbi maçta Galatasaray’ın en büyük handikabı seyircisinden yoksun oynayacak olması. Sarı kırmızılı takım, bu tip maçlarda önemli itici güç olan taraftardan yoksun mücadele edecek.

SARACCHI’NiN OYNAMASI ZOR

2- Geldiği günden itibaren sol bekte başarılı performans gösteren Saracchi, sakatlığı nedeniyle büyük olasılıkla oynamayacak. Saracchi yetişemezse, asıl mevkisi sağ bek olan Linnes görev alacak.

FATiH NASIL OYNAYACAK?

3- Muslera'nın sakatlığı nedeniyle transfer edilen kaleci Fatih Öztürk, sezona çok iyi başladı ve herkesten tam not aldı. Ancak kariyerindeki ilk derbisine çıkacak olması büyük dezavantaj.

TAYLAN iYi AMA DENEYiMSiZ

4- Galatasaray orta sahasında en kilit rollerden birini taylan antalyalı üstlenecek. Formu çok iyi olsa da, o da tıpkı Fatih Öztürk gibi kariyerinde ilk kez bir derbi maçında mücadele edecek.

YEDEK KULÜBESi ZAYIF

5- Babel'in Hajduk maçındaki performansı yeterli görülmedi. Ofansta hamle oyuncusu olarak Diagne ve etebo dışında oyuncusu yok.

F.BAHÇE’NiN 'EKSİ'LERi

KADRO TAMAMEN DEĞiŞTi

1- Sezon öncesi kadro neredeyse baştan aşağı yenilendi. Çoğu ilk 11’de oynayacak 14 futbolcunun transfer edilmesi doğal olarak uyum sorununa yol açacak.

SADECE TECRÜBE YETER Mi?

2- Savunmanın göbeğinde görev almaları beklenen Tisserand-Lemos ikilisi her ne kadar tecrübeli olsalar da ilk kez birlikte oynayacak olmaları soru işaretlerine yol açıyor.

EROL BULUT’UN iLK DERBiSi

3- Teknik direktör Erol Bulut, futbolcu iken bu tip derbileri çok oynamış olsa da, F.Bahçe’nin başında ilk kez büyük maça çıkacak. bulut’un kuracağı 11 ve oyun içinde yapacağı hamleler hayati önemde.

HATAY MAÇI STRES YARATTI

4- Hatay maçında alınan beraberlik ister istemez takımda strese yol açtı. Galatasaray karşısında yaşanacak yeni bir puan kaybının düşüncesi bile başlı başına bir handikap.

KiLiT MEVKiLERDE YENiLER

5- Savunmada Tisserand-Lemos, orta sahada Sosa-Mert Hakan ve forvette Samatta’nın ilk kez yan yana oynayacak olmaları, artıların yanı sıra bazı riskleri de beraberinde getirecek.