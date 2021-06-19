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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Galatasaray'ın seçiminde Mustafa Cengiz de oy kullandı! Son anda yetişti, Abdurrahim Albayrak...
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Futbol
Haber Giriş: 19.06.2021 - 15:04 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Galatasaray'ın seçiminde Mustafa Cengiz de oy kullandı! Son anda yetişti, Abdurrahim Albayrak...

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Son Dakika Haberi... Galatasaray'ın seçiminde Mustafa Cengiz de oy kullandı! Son anda yetişti, Abdurrahim Albayrak...

Galatasaray Lisesi'nde yapılan seçimde Mustafa Cengiz, oy kullanma işleminin son dakikalarına yetişti. Trafik sorunu sebebiyle son 10 dakika içerisinde oy kullanan Cengiz, sandık başında da açıklamalarda bulundu.

Spor Arena - Galatasaray camiasının aylardır merakla beklediği seçimde Mustafa Cengiz de oy kullandı.

Mustafa Cengiz, oy kullanma işlemi sona ermeden 15 dakika önce Galatasaray Lisesi'ne ulaştı.

Sandık başında konuşan Cengiz, "Camiamız için hayırlı uğurlu olsun. Ne olacaksa Galatasaray'ın hayrına olsun. Bütün dileğimiz bu" ifadelerini kullandı.

TRAFİĞE TAKILDI

Cengiz, trafik sebebiyle oy verme işleminin son anlarına yetiştiği öğrendildi. Abdurrahim Albayrak'ın Cengiz'i beklediği esnadaki telaşlı hali dikkat çekti.

Son Dakika Haberi... Galatasarayda tarihi seçim Başkanlık seçiminde oy kullanma işlemi sürüyor İşte son gelişmeler ve detaylar...
Son Dakika Haberi... Galatasaray'da tarihi seçim! Başkanlık seçiminde oy kullanma işlemi sürüyor! İşte son gelişmeler ve detaylar...
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