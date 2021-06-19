Son Dakika Haberi... Galatasaray'ın seçiminde Mustafa Cengiz de oy kullandı! Son anda yetişti, Abdurrahim Albayrak...

Spor Arena - Galatasaray camiasının aylardır merakla beklediği seçimde Mustafa Cengiz de oy kullandı.

Mustafa Cengiz, oy kullanma işlemi sona ermeden 15 dakika önce Galatasaray Lisesi'ne ulaştı.

Sandık başında konuşan Cengiz, "Camiamız için hayırlı uğurlu olsun. Ne olacaksa Galatasaray'ın hayrına olsun. Bütün dileğimiz bu" ifadelerini kullandı.

TRAFİĞE TAKILDI

Cengiz, trafik sebebiyle oy verme işleminin son anlarına yetiştiği öğrendildi. Abdurrahim Albayrak'ın Cengiz'i beklediği esnadaki telaşlı hali dikkat çekti.