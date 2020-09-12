Son Dakika Haberi | Galatasaray'ın savunma oyuncusu Luyindama: 'Takım olarak iyi oynuyoruz'

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Christian Luyindama, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi değerlendiren Luyindama, "Doktorumuzun başarılı operasyonu sayesinde geri dönebildim. Daha çok çalışıp yükseklere ulaşmamız gerekiyor. Takım olarak iyi oynuyoruz. Değişiklikler olsa da fazla değil. Takım olarak daha iyi oynamak için zamana ihtiyacımız var." dedi.

Taylan Antalyalı ise "Galatasaray formasını giydiğim sürece en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bu sene daha farklı bir pozisyonda başladım. Sezon başı antrenmanlarda Fatih Hoca beni savunma önünde denemişti. Neler yapmam gerektiğini de söylemişti. Ben de bu akşam bunları uygulamaya çalıştım" şeklinde konuştu.