Son Dakika Haberi... Galatasaray'ın istediği Gedson Fernandes'te flaş gelişme! Transferini istedi

Galatasaray'ın sezonun bitmesiyle birlikte kadrosuna katmak için girişimlerine başladığı Gedson Fernandes için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre; Gedson Fernandes, Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus ile gerçekleştirdiği görüşmede takımdan ayrılmak istediği iletti.

Haberde; Galatasaray'ın Gedson transferi konusunda kararlılığını sürdürdüğü belirtildi.

KADROYA ALINMADI

Benfica'nın Spartak Moskova ile yaptığı maçta yedek kulübesinde bekleyen ve dakika almayan Gedson, bu kez Moreirense ile oynanacak karşılaşmanın kadrosunda kendine yer bulamadı.

TERİM, SON KARARI AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Benfica'nın Gedson Fernandes'i vermek istemediğini söylerken, "Gedson Galatasaray'da çok mutlu oldu, biz de onu seviyoruz ancak bu sene Gedson'u vermek istemediklerini söylediler. Buna rağmen 1 Eylül'e kadar bazı şeylerin değişmesini bekliyoruz. Her an her şey olabilir ama son cümleleri buydu. Hatta Türkiye'den başka kulüplerin de talip olduğu haberleri vardı ama onun Galatasaray'dan başka yerde oynayacağını açıkçası düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.