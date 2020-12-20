Son Dakika Haberi | Galatasaray’ın hakem iddiası

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Maçın ilk yarısında hakeme, “Ne yapmaya çalıştığını biliyorum” diyen Terim, oyundan atılınca bu kez, “Şimdi git onlara söyle ‘Fatih Terim’i’ attım diye!” ifadesini kullandı.

TERiM NEDEN iSYAN ETTi?

Galatasaray cephesine göre maç sabahı yapılan eşgüdüm toplantısında 4. hakem Çağdaş Altay, sarı kırmızılı kulübün idari menajeri Uğur Yıldız’a, “Fatih Terim ve yardımcıları kendilerine ayrılan bölgeyi ihlal etmesin. Çizgiyi geçmesin ve hakemle de iletişim halinde olmasın” diye uyarıda bulundu. Bu uyarı Terim’e aktarıldı ve ‘art niyet’ olarak değerlendirildi.

BAŞKA HAKEM YOK MUYDU?

5 Aralıkta’ta Covid-19 testi pozitif çıkan, ardından 10 gün karantinada kaldığı için antrenman yapamayan Mustafa Öğretmenoğlu, izolasyon sürecinden çıkar çıkmaz neden böylesine önemli bir maça atandı.

MARCAO’YA iTiRAZ EDiLECEK

Marcao kırmızı kart gördü ama maç bitimi yanından geçerken kendisine omuz atan Balkovec’ie karşılık verdi. Brezilyalı futbolcu bu süreçte hakemle en ufak bir diyaloğa girmedi. Galatasaray, karşılıklı itişme sonrasında çıkan kırmızı kart için Tahkim Kurulu’na başvuracak.

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