Son dakika haberi | Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı
Evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayan Galatasaray'ın Belhanda ile bulduğu ikinci gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
Süper Lig'in 5. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayan Galatasaray'ın ikinci yarıda bulduğu üstünlük golü VAR incelemesi sonrası geçersiz sayıldı.
İlk yarısı 1-1 eşitlikle geçen maçın ikinci yarısında 10 kişilik Galatasaray, sonradan oyuna dahil olan Belhanda ile 70'de öne geçiren golü bulsa da VAR'a takıldı.
ELLE OYNAMA TESPİT EDİLDİ
Golün ardından pozisyonu VAR'da kontrol eden maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, Babel'in öncesinde topa eliyle dokunduğunu tespit edip golü iptal etti.
ETEBO KIZARDI
Sarı kırmızılı takımda Etebo, mücadelenin 45+2. dakikasında gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.
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