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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray'ın eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş'tan Survivor açıklaması!
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Haber Giriş: 05.12.2020 - 01:26 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'ın eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş'tan Survivor açıklaması!

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Son Dakika Haberi | Galatasaray'ın eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş'tan Survivor açıklaması!
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Son olarak Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, hakkında çıkan Survivor iddialarını yalanladı.

Galatasaray'da futbolcu ve yardımcı antrenör olarak uzun süre görev alan sezon başlamadan sarı kırmızılılardaki görevini bırakan Hasan Şaş, Survivor'a katılacağına yönelik çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.

Sezon başında Galatasaray'la yollarını ayırdıktan sonra henüz bir takımda görev almayan Hasan Şaş için Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor'da yer alacağı iddiaları ortaya atıldı.

Survivor 2021 kadrosunda yer alacağı iddialarını yalanlayan Şaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hakkımda çıkan Survivor iddiaları yalandır." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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