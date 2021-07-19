Son Dakika Haberi: Galatasaray'ı Ghezzal transferinde öne geçiren teklif! Beşiktaş'tan... - Transfer haberleri

Premier Lig ekibi Leicester City ile görüşen Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın önerdiğinin 500 bin Euro fazla bonservis önerdiği ve Cezayirli yıldıza da Beşiktaş'ın teklif ettiğinden 500 bin Euro fazla maaş teklif ettiği ifade edildi.

Al Nassr'ın 4 milyon Euro maaş teklif ettiği Ghezzal, Avrupa'da oynamak istediği için bu teklifi reddederken, Galatasaray'ın 2 milyon 750 bin Euro ve bonuslar şeklinde bir teklif yaptığı ifade edildi. Beşiktaş'ın teklifinin ise 2 milyon 250 bin Euro olduğu kaydedildi.

BURAK ELMAS'TAN GHEZZAL AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, düzenlediği basın toplantısında Ghezzal ile görüştüklerini doğrulamıştı.

Elmas açıklamasında, "Ghezzal ile görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz. Hocamızın o oyuncuyu arzu etmesi, maliyetinin Galatasaray'a uygun olması, oyuncunun karakterinin Galatasaray'a uygun olması... Bu üç ana kriter... Galatasaray'a en iyisini katmak için uğraşıyoruz. Ghezzal transferi şu anda bitmemiş bir süreç, açıklamadıysak bitmemiş bir süreçtir. Aldığımız tüm oyuncuların genç, aç ve uzun süre Galatasaray'a hizmet edebilecek futbolcular üzerinde çalışıyoruz. Transfer yaşayan bir süreç... Galatasaray bu sene yapacağı kadroyu sadece bu sene için değil; gelecek üç sene için kuruyor. Tek maç için Galatasaray'ın geleceğini riske atmak istemiyoruz, bunu yapmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.