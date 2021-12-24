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Son Dakika Haberi... Galatasaray'dan transferde Yusuf Yazıcı sürprizi! Trabzonspor...

#Galatasaray#Yusuf Yazıcı#Trabzonspor
Son Dakika Haberi... Galatasaraydan transferde Yusuf Yazıcı sürprizi Trabzonspor...

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için bomba bir gelişme yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Lille'de forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı için kolları sıvadı.

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Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından Lille'e transfer olan ve burada geçtiğimiz sezon Ligue 1 şampiyonluğuna erişen Yusuf Yazıcı, bu sezon beklenen performansının altında kalınca yedek kulübesine geriledi.

Fırsattan istifade eden Süper Lig devleri ise milli oyuncunun peşine düştü. Trabzonspor'un oyuncuyla bir ilgisi olduğu bilinirken; Galatasaray'ın da bu transfer için devrede olduğu ortaya çıktı.

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GALATASARAY TALİP OLDU

Asist Analiz'in haberine göre; Galatasaray, Gedson Fernandes'in yanı sıra Yusuf Yazıcı'yı da istiyor.

Yusuf Yazıcı'nın olası transferi için Galatasaray ile Lille'in anlaşmasının yeterli olmadığı ve Trabzonspor'un da ikna edilmesi gerektiği belirtildi.

TRABZONSPOR'DAN ÖZEL MADDE HAMLESİ

Bordo-mavililerin Yusuf Yazıcı'yı Lille'e satarken özel bir madde koydurduğu kaydedildi.

İşte sözleşmede yer alan o madde;

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Lille Kulübü, Yusuf Yazıcı'yı Türkiye'de başka bir kulübe kiralamayacağını veya satmayacağını taahhüt etmektedir. Lille Kulübü bu taahhüdünü ihlal ederse, Trabzonspor'a 20.000.000.-EUR tazminat bedeli ödeyecektir.

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#Galatasaray#Yusuf Yazıcı#Trabzonspor

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