Son Dakika Haberi... Galatasaray'dan transferde Felipe Melo sürprizi! Resmi teklif...

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UEFA Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan ve Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer alan Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Brezilya basınından UOL Esporte'de yer alan habere göre; Galatasaray, aralık ayında kontratı bitecek olan Felipe Melo'ya sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

TÜRKİYE'YE DÖNMEYE HEVESLİ

Haberde; Melo'ya 1.5 yıllık kontrat önerileceği ve tecrübeli oyuncunun da Türkiye'ye dönmeye hevesli olduğu belirtildi.

Galatasaray'da 2011-2015 yılları arasında forma giyen 38 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılılarda jübile yaparak futbolu bırakmayı hayal ettiği vurgulandı.

BAŞKA TEKLİFLER VAR AMA...

Melo ile Brezilya'dan Sao Paulo ve Arjantin'den Boca Juniors'ın da ilgilendiği ancak Galatasaray'ın daha avantajlı olduğu kaydedildi.

Galatasaray'da 154 maça çıkan Melo, 18 gol, 12 asistlik performans sergilemişti. Sarı-kırmızılı kulüpte 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

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TERİM SİNYALİ VERMİŞTİ

Fatih Terim sezon başında "Felipe Melo özel bir oyuncu ve karakterdi. Sahanın içindeki eylemleri, futbolunu bir kenara bırakacak olursak; ailesi, dini inancı ve futboldan başka hiçbir tercihi olmayan bir adamdı. Burada çok mutlu oldu. Bazen konuşuyoruz, 'Hazırım' diyor [Gülerek]. Hep hazır. 38 yaşında. Bazen bazılarının yaşı yok. Melo da onlardan biri esasında. Hiçbir şey belli olmaz. “Hoca hazırım” diyor. O dönemki tartışmaları da doğru yönettiğimiz düşünüyorum. Kadro dışı bırakıp sonra tekrar alarak, tuzaklara gelmeyerek. Müthiş hizmet etti. Çok iyi bir futbolcu ve iyi bir Galatasaraylı. Bizde oynayan oyuncuların bizi dışarıda elçi gibi temsil etmesi önemli… Başkanla da konuştuk, 'Acaba oyuncularımıza bu tür onursal kart gibi bir şey atfedebilir miyiz' diye. Dışarıda söyledikleri çok kıymetli. “Alo Melo gel” de diyebiliriz. Bir uçakla burada olur" ifadeleriyle Felipe Melo transferine açık kapı bırakmıştı.

"DESTEK VERELİM"

Felipe Melo ise Galatasaray'ın üst üste puan kayıpları yaşadığı dönemde "Aslanlar en kısa zamanda toparlayacaklar. Yeterki inanalım ve destek verelim" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

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